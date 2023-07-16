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Spor Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dünyaca ünlü futbolcu İstanbul'da
Spor

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dünyaca ünlü futbolcu İstanbul'da

Yeniakit Publisher
2023-07-16 01:24:00 - 2023-07-16 01:52:58
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dünyaca ünlü futbolcu İstanbul'da

Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan yıldız futbolcu Dusan Tadic'in transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe Tadic'i duyurdu

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor… "

Dusan Tadic İstanbul'da

Fenerbahçe'ye imza atmak için yola çıkan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dusan Tadic, İstanbul'da.
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