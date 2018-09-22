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Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması! Beşiktaş transfer teklifinde...

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Beşiktaş'ın Ozan Tufan için transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 02:20
Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması! Beşiktaş transfer teklifinde...

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, TRT Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan'ın beklentilerinin çok uzağında kaldığını belirten Semih Özsoy, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ozan Tufan için kapılarını çaldığını açıkladı.

''FİKRET ORMAN, OZAN TUFAN İÇİN TAKAS TEKLİFİNDE BULUNDU''

‘'Ozan Tufan'dan çok umutluyduk. Fakat beklentilerimizi karşılayamadı. Ozan tufan için Fikret Orman takas teklifinde bulundu. Fikret Orman, Ozan Tufan için transfer döneminin kapanmasına 1-2 gün kala bizi aradı ve bir oyuncu ile takas teklifinde bulundu. Biz de olmayacağını söyledik.'

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 02:20
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan
  3. Beşiktaş
  4. Semih Özsoy

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