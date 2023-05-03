Fenerbahçe'den O tarihte transfer! Son seçim: Onun yerine gelecek, almaya başladı

Süper Lig'de 64 puanla 2. sırada yer alan Jorge Jesus'un öğrencileri şampiyonluk mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Sezona Portekizli teknik adam ile müthiş bir başlangıç yapan Kanarya, kadrosuna birçok oyuncu katmıştı. Sarı-lacivertli takımda yeni sezon için de transferde düğmeye basıldı. Kanarya, Barcelona'da formaya giyen oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlarken, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçecek bir hamle de yapmış olacak.

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Portekizli deneyimli teknik adam Jorge Jesus ile başlamıştı. Portekizli teknik adam ile lige müthiş bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetlerle birlikte uzun bir süre liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayan Kanarya, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanı öncesi Attila Szalai şoku yaşanıyor. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen savunmanın sigortası durumundaki Macar stoperi yoğunluk vurdu. Teknik direktör Jorge Jesus'un sık sık rotasyona uğrattığı sarı-lacivertli takımda bu sezon vazgeçemediği tek futbolcu Szalai olurken; 25 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'nin bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde forma giydi.

F.Bahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanı teknik direktör Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. Sakatlığı geçen Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı. Hazır görünen Belçikalı yıldızın Sivas maçında oynayacağı bildirildi.

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, zorlu karşılaşma öncesi transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

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Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o futbolcuya Jorge Jesus'un da onay verdiği öne sürülürken, Yönetim flaş bir şekilde gündeme gelen o ismi kadroya katarak transferde önemli bir adım atma peşinde.

F.BAHÇE'DEN TARİHİ TRANSFER

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, La Liga takımlarından Barcelona forması giyen Eric Garcia'nın peşinde düştü. Sarı lacivertliler, İspanyol devinde boy gösteren stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Yönetimin, 22 yaşındaki defans için 2-3 milyon Euro civarında bir kiralama ücreti teklif edeceği iddia edilirken, Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Barça'nın, Garcia'yı kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Fanatik'e göre;

Sarı lacivertlilerin transfer için çok istekli olduğu ve başarılı savunmacıyı Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı düşündüğü öne sürülürken, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok takımın da Garcia için istekli olduğu vurgulandı. Kanarya, genç oyuncuyu transfer ederek defans hattındaki problemleri gidermek istediği ifade edilirken, Eric Garcia transferinin mayıs ayında netleşmesi bekleniyor. Eric Garcia bu sezon Barcelona'da 27 maça çıktı ve 1 gol ve 2 asistle oynadı. Genç futbolcu ülke milli takımında ise 19 maçta boy gösterdi. Manchester City'de de forma giyen ve güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Garcia'nın, Barça ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.