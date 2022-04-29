  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı
Spor

Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaptanlar Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilmedi. Mesut kariyerine Türkiye'de devam istese de tamamen gözden çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 09:44:00 -
Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın geleceği hakkındaki belirsizlik son buldu. Sözcü'nün haberine göre; Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla ikincilik ve Avrupa potasına giren Fenerbahçe'nin önemli iki futbolcusuna yol göründü. Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı.

Mesut gözden çıktı

Bu iki futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda Mesut ve Ozan ile ayrı ayrı görüşecek. Ancak her iki isimle de yola devam edilmesi beklenmiyor. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istese de Mesut'un tamamen gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Bir kez daha İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe ile kontratı Haziran 2024'te sona erecek 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt'ün gelecek hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ile bir kez daha bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Tazminatsız gönderme planı

Watford macerası çok kısa süren, kontrat sonu Haziran 2023 olan Ozan da Mesut ile birlikte çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Yönetim, her iki oyuncuyu da yeni hoca gelmeden önce tazminatsız göndermenin planlarını yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay