Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın geleceği hakkındaki belirsizlik son buldu. Sözcü'nün haberine göre; Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla ikincilik ve Avrupa potasına giren Fenerbahçe'nin önemli iki futbolcusuna yol göründü. Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı.

Mesut gözden çıktı

Bu iki futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda Mesut ve Ozan ile ayrı ayrı görüşecek. Ancak her iki isimle de yola devam edilmesi beklenmiyor. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istese de Mesut'un tamamen gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Bir kez daha İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe ile kontratı Haziran 2024'te sona erecek 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt'ün gelecek hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ile bir kez daha bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Tazminatsız gönderme planı

Watford macerası çok kısa süren, kontrat sonu Haziran 2023 olan Ozan da Mesut ile birlikte çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Yönetim, her iki oyuncuyu da yeni hoca gelmeden önce tazminatsız göndermenin planlarını yapıyor.