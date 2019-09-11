Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'ye şok! Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen Süper Lig'de oynayacak 28 kişilik kadroya yazılmadı.

Fenerbahçe'deMehmet Ekici, TFF'ye bildirilen Süper Lig'de oynayacak 28 kişilik kadroda yer almadı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.