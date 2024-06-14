Fenerbahçe'den, Mancester United'ın stoperine kanca! 8 milyon Euro'luk teklif!

Stopere takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf...

İsveçli için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor.

İngiliz ekibinde menajer Erik ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin, Jose Mourinho'yla yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

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