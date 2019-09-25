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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Allah rızası için...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesabından Galatasaray'a dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:17
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Allah rızası için...

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından derbiyle ilgili bir paylaşımda bulundu ve ezeli rakip Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe, cumartesi akşamı oynanacak derbinin hazırlıklarına psikolojik olarak da devam ediyor. Sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarına moral yükleyen Sarı Lacivertliler, son yaptıkları paylaşımlar da Galatasaray'a bir göndermede bulundu.

"Beyler Allah rızası için bağırın"

Kulübün yaptığı son derbi paylaşımında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Sarı Lacivertli taraftarlar sürekli olarak tezahürat yapıyor ve deplasman seyircisi olmalarına rağmen o an için Galatasaray taraftarından daha çok sesleri çıkıyor.

Bir Galatasaray taraftarı ise bu anları hem cep telefonuna kaydediyor hem de kendi taraftarına az tezahürat yaptıkları için tepki gösteriyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:17
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Galatasaray-Fenerbahçe maçı

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