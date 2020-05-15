Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun paylaşımı
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. Atılan bu adım futbolun güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.
Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe; geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray.