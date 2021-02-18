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Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha!
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha!

Ligin en kalabalık orta saha kadrosuna sahip olan Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray'ın da ilgilendiği golcü Kenan Karaman için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:55:00 -
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha!

Adı sezon başından bu yana Galatasaray ile anılan ve Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kenan Karaman için Fenerbahçe de devreye girdi.

Forvet hattına bu sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı transfer eden Fenerbahçe, Thiam dışındaki isimlerden beklediği verimi alamadı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...

Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor. Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'in Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü. Borre kariyerinde, 182 maçta 61 gol atarken 21 de asist üretti.

Kaynak: Takvim

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