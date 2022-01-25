Fenerbahçe'den forvete Tiquinho ismi!

Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Birçok adayla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'i gündemine almış ve Sırp forvet Hull City'nin teklifini reddedip Türkiye'de kalarak transfere yeşil ışık yakmıştı.

Forvet transferindeki bu gelişmelerin sonrasında komşu Yunanistan'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sportime'ın haberine göre Fenerbahçe, Olympiakos'un Brezilyalı forveti Tiquinho Soares ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin Olympiakos'a sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı ve bu teklifte satın alma opsiyonunun bulunmadığı ileri sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe'nin kiralama ücreti de ödemeye yanaşmadığı kaydedildi.

Bu sezon Olympiakos formasıyla 27 maça çıkan 31 yaşındaki forvet 9 gol kaydetti.