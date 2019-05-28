0553 313 94 23

Fenerbahçe’den eski başkanı için baş sağlığı mesajı

Fenerbahçe’de 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapan Metin Aşık hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2019 Salı 21:12
Fenerbahçe’den eski başkanı için baş sağlığı mesajı

Fenerbahçe’de 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp eski başkanları için başsağlığı mesajı yayımladı.


Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah’tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.



Metin Aşık unutulmadı


Fenerbhaçe’nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.


Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık’a Allah’tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu
    1. Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi..
    2. Ebru ve babası için uygun donör halen..
    3. Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri..
    4. ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
    5. ‘Zeki’ ismini verip dostum dediği..
    6. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    7. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    8. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    9. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    10. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    11. 2018-2019 sezonu hakem istatistikleri
    12. Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
    13. Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski..
    14. Halkbank'ta Alperay Demirciler ile..
    15. Diyarbakır’da gazeteciler iftar..
    16. Ahırda yalnız kalan ineğe aynalı terapi
    17. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    18. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    19. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    20. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    21. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    22. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    23. Antalya çilek üretiminde marka
    24. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    25. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    26. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    27. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    28. Güvenlik korucuları ve şehit..
    29. Solingen faciasının 26. yılı
    30. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum