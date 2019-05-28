Fenerbahçe’den eski başkanı için baş sağlığı mesajı

Fenerbahçe’de 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp eski başkanları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah’tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Metin Aşık unutulmadı

Fenerbhaçe’nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık’a Allah’tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.