Fenerbahçe'den 'Ersun Yanal' ve 'Carlos' açıklaması!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yardımcı görevini üstlenen Semih Özsoy, TRT Spor ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Semih Özsoy, Dinamo Zagreb maçı sonrasında Ali Koç'un Samandıra'da toplantılar düzenlediğini açıkladı.



‘'Zagreb maçında kabul edilebilir bir sonuç ve futbol olmadı. Samandıra'da başkanımız şu an toplantılar yapmaya devam ediyor. Geçişler zordur. Zamana ihtiyacımız var fakat bu futbol bizi kesinlikle tatmin etmiyor.''



''KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL''



''Radikal kararlar gerekirse alınır ancak kötü bir mağlubiyet sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil. Kimse vazgeçilmez değil. Hata yaparsak bundan döneriz. Bi bu gruptan yüzde 100 çıkarız ama Dinamo Zagreb maçında oynanan oyunun izahı yok!''



''AYKUT KOCAMAN İLE YOLLARIN AYRILMASI..''



''Aykut Kocaman ile yolların ayrılması bir hata değildi. Günü kurtarmak için anlık kararlar almak istemiyoruz. Aykut Kocaman'ın dinlenmeye ihtiyacı vardı. Cocu da biz yönetim kurulu da şu anda başarılı değiliz. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a güveniyor. Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızın Beşiktaş maçında küfürlü tezahüratta bulunmayacağına inanıyoruz. Taraftarımıza güveniyoruz. Şenol Güneş ve karşı tarafın herhangi bir sorun ve tahrik yaratmadığı sürece problem çıkmayacaktır''



''TARAFTARIN COCU'YU SEVMEDİĞİNDEN DEĞİL..''



''Taraftar her zaman iyi olsun ister. Cocu'yu sevmediklerinden değil, galibiyet istediklerinden dolayı tepki var. Bizim çevremizde çok büyük tepkili insan yok.''



''ROBERTO CARLOS ŞU AN İÇİN YETERLİ DEĞİL''



‘'Roberto Carlos çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcuydu. Ancak teknik direktörlük seviyesi Fenerbahçe için şu anda yeterli değil.''



"ERSUN YANAL GÜNDEMİMİZDE YOK"



"Biz yaşadığımız sürece kapıdan şu giremez, bu gidemez falan demeyiz. Ersun Yanal bu kulüpte görev yapmıştır, tarihte şampiyonluğu en erken getiren isimlerden biridir. Şu anda teknik direktörümüz var, gündemimizde öyle bir şey yok."



"BEŞİKTAŞ OZAN'I İSTEDİ"



"Transferin kapanmasına 1-2 gün kala, Fikret Orman bizi aradı ve önce 1 oyuncu, sonra 2 oyuncu teklif ettiler ve bizden Ozan ile bir oyuncuyu istediler. Biz de böyle bir şeyin kabul görmediğini bildirdik."