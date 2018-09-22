Fenerbahçe'den Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe taraftarı tekrar Ersun Yanal’ı takımın başında görmek istiyor. Yanal, F.Bahçe’ye oynattığı hücum futbolu ve kazandırdığı şampiyonlukla taraftarın kalbinde hep ayrı bir yere sahip.

İKİNCİ YARIDA ERSUN YANAL DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Fenerbahçe ikinci Ersun Yanal dönemi başlayabilir. 2013-14 sezonunda takıma son şampiyonluğu kazandıran başarılı hocanın ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. Taraftar gibi yönetimin bir kısmı da Yanal’ın tekrar takımın başına geçmesine sıcak bakıyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye tarihindeki en erken gelen şampiyonluklarından birini yaşatmıştı. Özel hayatı sebebiyle Aziz Yıldırım onun biletini kesmişti.

Taraftarın ve camianın içinde ukde olarak kalan Yanal’ın da Fenerbahçe’ye tekrar dönmeye sıcak baktığı biliniyor. (AKŞAM)