THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Fenerbahçe'den Ersun Yanal bombası

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Ersun Yanal ismi kulislerde konuşulmaya başlandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:47
Fenerbahçe'den Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe taraftarı tekrar Ersun Yanal’ı takımın başında görmek istiyor. Yanal, F.Bahçe’ye oynattığı hücum futbolu ve kazandırdığı şampiyonlukla taraftarın kalbinde hep ayrı bir yere sahip.

İKİNCİ YARIDA ERSUN YANAL DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Fenerbahçe ikinci Ersun Yanal dönemi başlayabilir. 2013-14 sezonunda takıma son şampiyonluğu kazandıran başarılı hocanın ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. Taraftar gibi yönetimin bir kısmı da Yanal’ın tekrar takımın başına geçmesine sıcak bakıyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye tarihindeki en erken gelen şampiyonluklarından birini yaşatmıştı. Özel hayatı sebebiyle Aziz Yıldırım onun biletini kesmişti.

Taraftarın ve camianın içinde ukde olarak kalan Yanal’ın da Fenerbahçe’ye tekrar dönmeye sıcak baktığı biliniyor. (AKŞAM)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:47
  1. Fenerbahçe
  2. ersun yanal
  3. Aziz Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları insansı
    1. Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları insansı
    2. Ormanlık alana ilerlemeleri üzerine..
    3. Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
    4. İran Ordusu'ndan intikam yemini!..
    5. ‘Meçhul askerin’ sırrı halen..
    6. Solcu Çipras'a anket şoku! Halk artık..
    7. MTTB’li şehid Bilgi’yi rahmetle anıyoruz
    8. Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
    9. Bunu yapanlar insan olamaz! Yeni doğan..
    10. 'Ucuz döviz alacağım' diye herkesi..
    11. AK Partili başkana saldırı olayında..
    12. İstanbul'a "Kanuni Kent Ormanı"..
    13. Süper Lig ekibinden flaş Aykut Kocaman..
    14. Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi!
    15. Fenerbahçe'den Ersun Yanal bombası
    16. Bartın'da 209 maden işçisi işten..
    17. Vahşet! Köpekleri ağaca asıp tüfekle..
    18. Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe..
    19. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Pes..
    20. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı