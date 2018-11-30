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Fenerbahçe'den Emmanuel Emenike bombası!

Nijerya medyası Emenike'ye Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un talip olduğunu duyurdu.

30 Kasım 2018 Cuma 03:14
Fenerbahçe'den Emmanuel Emenike bombası!

Emenike'ye yakın bir kaynak ile görüşen ScoreNijerya sitesi, Nijeryalı futbolcu hakkında flaş bilgiler elde etti. Boşta olan ve diz sakatlığını atlatan Emmenike'yi Başakşehir ve Konyaspor'un istediği ve Fenerbahçe'ye de geri dönebileceği iddia edildi.

"Fenerbahçe'ye dönüşünü...'

Sitenin Emenike'ye yakın bir kaynak olarak lanse ettiği kişi, "O Avrupa'ya geri dönüyor. Bir sonraki durağı Türkiye olabilir. Katar'dan ilgi olsa olsa Emenike'nin Türkiye'de oynamayı çok sevdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'ye geri dönüşünü engelleyemem çünkü kulüp başkanı onu babası gibi çok seviyor. Fenerbahçe'de uzun dönem kalmasının sebeplerinden biri buydu. Ancak Emenike ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olay hala unutulmadı" ifadelerini kullandı.

Emmanuel Emenike geçen sezon Olympiakos ile anlaşma sağlamış ancak golcü oyuncu sezon sonunda sözleşmesini fesh ederken dizinden operasyon geçirmişti.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 03:14
  1. Fenerbahçe
  2. Emmanuel Emenike
  3. Nijerya
  4. Konyaspor
  5. Medipol Başakşehir

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