Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Emmanuel Adebayor için harekete geçti.18 Haziran 2019 Salı 14:07
Ancak Galatasaray ve Başakşehir’in de devreye girmesi nedeniyle Kosovalı oyuncunun maliyeti yükseldi. Rizespor’un yüksek bonservis istemesi sonrası Sarı-Lacivertliler alternatif aramaya başladı. Emmanuel Adebayor’un ismi gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu ancak taraflar anlaşarak kontratı feshettiler.
Adebayor hamlesi
Bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor’a Fenerbahçe’nin 1 yıllık ve maç başı ödeme ağırlıklı bir sözleşme teklif edeceği kaydedildi. İstanbul’da mutlu olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’e sıcak bakması muhtemel. Eğer ekonomik şartlarda da anlaşma sağlanırsa, yeni sezonda Adebayor, Çubuklu formayı giyebilir.
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