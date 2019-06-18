Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı

Ancak Galatasaray ve Başakşehir’in de devreye girmesi nedeniyle Kosovalı oyuncunun maliyeti yükseldi. Rizespor’un yüksek bonservis istemesi sonrası Sarı-Lacivertliler alternatif aramaya başladı. Emmanuel Adebayor’un ismi gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu ancak taraflar anlaşarak kontratı feshettiler.



Adebayor hamlesi

Bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor’a Fenerbahçe’nin 1 yıllık ve maç başı ödeme ağırlıklı bir sözleşme teklif edeceği kaydedildi. İstanbul’da mutlu olan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’e sıcak bakması muhtemel. Eğer ekonomik şartlarda da anlaşma sağlanırsa, yeni sezonda Adebayor, Çubuklu formayı giyebilir.