Fenerbahçe'den Emenike bombası! Geri dönüyor

Ortadan kaybolan Emmanuel Emenike’nin Fenerbahçe’ye geri dönebileceği iddia edildi. Fenerbahçe ile ayrıldıktan sonra futbol hayata açmaza giren ve gittiği takımlarda başarılı bir performans ortaya koyamayan Nijeryalı forvetin Türkiye’ye dönme hazırlıkları içerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

Şu an kulüpsüz olan futbolcuyla ilgili olarak Nijerya basınına konuşan futbolcuya yakın bir kaynak, 31 yaşındaki ismin Türkiye’ye dönüş hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu. İsmi açıklanmayan Emenike’ye yakın ismin sözlerine şu şekilde yer verildi:

‘Başkan onun babası gibi’

“Emenike Avrupa’ya geri dönüyor. Katar takımları kendisiyle ilgilenmesine karşın Türkiye sıradaki durağı olabilir. Çünkü Emenike Türkiye’de olmayı hala istiyor. Fenerbahçe’ye transfer ihtimalini de görmezden gelemeyiz çünkü kulüp başkanı (Ali Koç) onu beğeniyor. Zaten kendisi Emenike’nin Fenerbahçe’de daha uzun süre kalmasının sebebiydi. O, oyuncunun babası gibi. Daha önce Emenike ile taraftarlar arasında yaşananları unutun, taraftarlar sakatlıktan kurtulduğunda kendisinin geri dönmesi gerektiğine dair sosyal medyada yazmaya başladılar bile”.

Sakatlığı atlattı, hazır

Sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırmasının ardından Yunanistan’ın Olympiakos takımına transfer olan Emmanuel Emenike, kırmızı-beyazlılarda iyi bir performans ortaya koyamamıştı. Ardından Yunan ekibi tarafından İspanya’nın Las Palmas ekibine kiralanan 31 yaşındaki forvet, burada da sakatlanması nedeniyle forma giyememişti. Futbolcunun şu anki sağlık durumunun iyi olduğu, sakatlığı atlattığı belirtiliyor.

(Skorer)