Fenerbahçe'den Dominik'te öldürülen kameraman hakkında açıklama

Acun Ilıcalı’nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik’te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Fenerbahçe TV’de de bir dönem çalışan Baycın için Sarı-Lacivertli kulüp bir açıklama yayınladı.

"Bir dönem Fenerbahçe Televizyonu'nda görev yapan, sonrasında Acun Medya'da mesleki hayatını sürdüren Alper Baycın'ın Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Alper Baycın'a Allah'tan rahmet, başta Baycın Ailesi olmak üzere, merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ