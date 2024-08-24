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Spor Fenerbahçe'den Chilwell bombası!
Spor

Fenerbahçe'den Chilwell bombası!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 12:50:00 -
Fenerbahçe'den Chilwell bombası!

Ferdi Kadıoğlu’nu Brighton’a gönderen Fenerbahçe’de Chelsea’nin yıldız oyuncusu Chilwell için operasyon başladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşma sağlamasının ardından sarı-lacivertli ekip, sol bek için yıldız futbolcuyu listesine aldı.

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'nin kadrosunda büyük bir temizlik kararı almasının ardından birçok oyuncusu satış listesine konmuştu. Fenerbahçe'nin de, Maviler'den sol bek Ben Chilwell, kanat oyuncusu Raheem Sterling ve henüz durumu belli olmayan stoper Benoit Badiashile'yi listesine dahil ettiği öğrenilmişti.

Kanarya'nın kurmaylarının, Brighton'la 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Ferdi'yi resmen satmasının ardından ilk önceliğinin sol bek olacağı ve Jose Mourinho'nun da Premier Lig'den tanıdığı Chilwell için girişimlerin hızlanacağı bilgisine ulaşıldı.

27 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2027'de bitiyor ve Maviler'in elinden çıkarmak istediği sol bekin ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağı konuşuluyor.

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