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Spor

Fenerbahçe’den Cengiz Ünder bombası

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleriyle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:45:00 - 2021-02-19 14:47:19
Fenerbahçe’den Cengiz Ünder bombası

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi.

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmak istiyor.

Sakatlar iyileşiyor

Kanarya bir yandan da sakatlardan gelen olumlu haberler teknik heyeti sevindiriyor.

Takıma dönen Pelkas'ın ardından Novak, İrfan Can ve Gustavo'nun da Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonunda yılın bombasını patlatmak için kolları sıvadı.

Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü.

Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.

Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında ortaya atılan iddialar arasında.

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