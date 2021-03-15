Fenerbahçe’den çarpıcı çıkış: FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor

Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe’de, karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan’a büyük tepki vardı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek futboldan FETÖ’nün temizlenmesi gerektiğini söyledi.

“FETÖ’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor” diyen Selahattin Baki, “Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’nin ikinci golünün ofsayt olduğunu söyleyen Baki, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın aile ilişkilerinin açıklanması gerektiğini belirtti. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki ikinci gol tartışma yarattıİşte Selahattin Baki’nin açıklamaları şöyle:

“FETÖ’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor. Bu kadar net konuşuyorum. Fenerbahçe camiası daha önce iki kere operasyon yedi. Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolseverlerin yorumu. Ama sen yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, golse vereceksin.”

'Aile ilişkileri açıklansın, biz zaten açıklayacağız'

“Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. VAR hakeminin aile ilişkilerinin ve geçmişinin açıklanmasını istiyoruz. Açıklanmazsa zaten biz açıklayacağız. Operatörlerin içinde çalışanların kim olduğunu, firmayı çok iyi buluyoruz. Hem Galatasaray maçında hem burada karşımıza çıkan kişi hakkında gereken yapılmalıdır. Türk futbolunun iyi yere gitmesi için bu yapının silkelenmesi, yeni bir düzenin kurulması gerekiyor.”

'Lütfen bir temizlik bekliyoruz artık'

“Ortada kötü bir niyet varsa ki bize karşı var olduğu aşikar. Fenerbahçe camiası bunları yemiyor. Bu tip ilişkisi olan insanları deşifre edin, futbolu temizleyin. En çok sevdiğim şey futbol, artık futboldan bıkkınlık yaşayacak noktaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık.”