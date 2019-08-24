Fenerbahçe'den bomba transfer! Dünya yıldızını istiyor

Stoper, ön libero ve sol bek mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih'te yapılan transferler sonrası 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

Piyasa değeri 20 milyon

Bayern Münih'ten cevap bekleniyor. Olumlu bir cevap gelirse Boateng çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, 76 kez milli forma giydi.



Piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan Boateng, 2011yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.