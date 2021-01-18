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Spor Fenerbahçe'den Beinsports'a protesto
Spor

Fenerbahçe'den Beinsports'a protesto

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü maçında çok ilginç bir protestoya imza attı. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'a reklam panolarından "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" mesajı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 21:36:00 -
Fenerbahçe'den Beinsports'a protesto

Fenerbahçe ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports arasındaki gerginlik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Erzurumspor maçı öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşa futbolcuların ve teknik heyetin röportajları sınırlı tutması, başkan Ali Koç'un da stat çıkışında "Hodri meydan" mesajı göndermesinin ardından Kadıköy'de de bu tepkinin devam ettiği görüldü.

Sarı Lacivertliler, Ülker Stadı'nın reklam panolarında Beinsports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazdılar.

Hatırlanacağı üzere yıllarca Galatasaray Kulübü'nde çalışan ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrıldıktan sonra Beinsports'a geçmiş ve Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Maç özetleri, VAR gösterimleri gibi konularda yapılan hatalar, geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanması gibi durumlardan Fenerbahçe taraftarı Sümertaş'ı sorumlu tutmuştu.

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