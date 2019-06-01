Fenerbahçe'den Andre Schürrle atağı! Kiralık olarak geliyor
Fenerbahçe kurmayları İngiltere Premier Lig'den bir alt lige düşen Fulham'da forma giyen Andre Schürrle'ye kanca attı.01 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, golcü futbolcuyla her an sözleşme imzalayabilir. Yönetim sol kanat için de Andre Schürrle'yi düşünüyor.
Kiralık olarak geliyor
Sezonu Premier Lig ekibi Fulham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi Dortmund'ta bulunuyor. Fenerbahçe'nin Alman devine kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Bir süredir ismi Beşiktaş ile de anılan Schürrle konusunda elini çabuk tutmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde resmi adım atacağı öğrenildi. Transfer operasyonunu Damien Comolli yönetecek.
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