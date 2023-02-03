Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi

Süper Lig’in 22’nci haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Ali Palabıyık hakkında konuştu.

Palabıyık'ın "Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevlendirildiğini" savunan Baki, şunları söyledi: "Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugün ki performansıyla."

Hakem kararıyla maçın katlediğini iddia eden Fenerbahçeli yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: ”Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça, kim verdi bu emri sana Fenerbahçe’yi katletmen için? Bu maçın şifresi çözülmeden, Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivasspor - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu an ki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan verildiği, bizim ise bu gibi maçlarda 1 puanı zor alacağımız senaryolar... Bir daha bu Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'ye "Bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor" sorularını yönelten Baki, "MHK değişimin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu yıllardır yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi. Geldiğimizden beri savaş verdiğimiz zihniyet, giderayak son bir darbe vurdu gitti Fenerbahçe’ye. Bundan sonrası TFF’de ve sayın Büyükekşi’de ve yönetiminde” diye konuştu.