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Fenerbahçe'den açıklama: Savcılık, Galatasaray'ın şikayetini reddetti
Spor Fenerbahçe'den açıklama: Savcılık, Galatasaray'ın şikayetini reddetti
Spor

Fenerbahçe'den açıklama: Savcılık, Galatasaray'ın şikayetini reddetti

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında oynanan derbide usulsüz seyirci alındığını iddia eden Galatasaray'ın yaptığı şikayetin savcılık tarafından reddedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:26:00 -
Fenerbahçe'den açıklama: Savcılık, Galatasaray'ın şikayetini reddetti

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu'nda seyircisiz oynanan derbiye, usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle Galatasaray tarafından yapılan şikayetin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından ‘Stadımıza usulsüz seyirci girişi’ yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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