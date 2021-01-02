  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı
Spor

Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:51:27 -
Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap
Gündem

Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap

CHP'li Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' sözleri sonrası başlayan tartışmalarda " Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı ..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

2020'de en çok kazandıran altın oldu
Ekonomi

2020'de en çok kazandıran altın oldu

2020 yılında Ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Gram altının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 56'yı buldu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay