Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.