Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda, kuvvet, dayanıklılık ve sakatlık önleyici çalışmalar yapıldığı belirtildi. Salonda gerçekleştirilen çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcuların antrenmanı koşu ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdüğü aktarıldı. Pas organizasyonuyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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