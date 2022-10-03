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Spor Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda!
Spor

Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda!

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Miha Zajc'ın oynatılmama sebebi ortaya çıktı. Sloven futbolcu, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme talebini reddettiği için ilk 11'e giremiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 12:29:00 -
Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda!

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Miha Zajc'ın oynatılmama sebebi ortaya çıktı. Sloven futbolcu, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme talebini reddettiği için ilk 11'e giremiyor.

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından şimdi de Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmazken ilk 11'deki yerini kaybetmesinin altında yatan sebep başka.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcunun bu sezon ilk 11'deki yer bulamamasının temel sebebi, yapılan görüşmelerde sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemesi.

Haziran ayında boşa çıkacak olan tecrübeli orta sahanın bu kararına sinirlenen Fenerbahçe yönetiminin böyle bir karar aldığı, Jorge Jesus'un da uyguladığı gelen haberler arasında.

Zajc, milli takım kampında kendisine sorulan "Neden oynamıyorsun?" sorusuna "Neden oynamıyorum ben de bilmiyorum. Oynayamadığım için ben de şaşkınım. Çünkü daha önce düzenli olarak ilk 11'de oynuyordum. Umarım milli takım arasının ardından bu durum değişir. Biraz dinlenmiş olmak bana da iyi gelebilir." şeklinde cevap vermişti.

Yıllık 1.2 milyon euro alıyor

Yıllık 1.2 milyon euro kazanan Zajc'ın Serie A'ya transfer olmak istediği biliniyor.

Geçen sezonun yıldızlarından biri olan Zajc, bu yıl sadece 4 maçta 249 dakika forma giyerken 1 gol 1 asistle oynadı.

 

 

 

 

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