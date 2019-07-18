0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile 1 yıl daha devam kararı aldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi

Fenerbahçe'dekii Volkan Demirel kararı nihayet belli oldu. Sözleşmesi biten ve Türkiye’de asla başka bir takımın formasını giymeyeceğini söyleyen tecrübeli yıldız, sezon açılmasına rağmen yönetimden beklediği haberi bir türlü alamıyordu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Teknik direktör Ersun Yanal, Volkan’ın takıma ağabeylik yapacak önemli bir figür olduğunu söyleyip yönetimi ikna etti. Ali Koç yönetimi, aslında Volkan konusunda büyük kararsızlık yaşıyordu. İlerlemiş yaşının yanı sıra adının sıkça polemiklerle anılır olması yönetimi rahatsız ediyordu.

''O bu takımın ruhu''

Ancak takıma geri dönen Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan’ın önemli bir görev üstleneceğini söyleyen Yanal yönetime “Siz onu bir kaleci olarak düşünmeyin. O bu takımın ruhu. Onun hırsı ve saha dışındaki ağabeyliği bize çok şey katacaktır” dedi.

Volkan'la bir yıl daha

Bu istek üzerine yönetim de Volkan Demirel ile bir sene daha yola devam etmeye karar verdi. Volkan Demirel ile takımın Avusturya yolculuğu öncesi sözleşme imzalanacak ve tecrübeli oyuncu da kafileyle birlikte kampa gidecek. Yönetimden herhangi bir para talep etmeyen Volkan Demirel’in boş sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 

17 seneyi geride bıraktı

Fenerbahçe’de 17 seneyi geride bırakan 37 yaşındaki kaleci Volkan Demirel kariyerinde  506 maça çıkarken 496 gol yedi, kalesini 192 maçta gole kapattı, beş de kırmızı kart gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
  1. volkan demirel
  2. fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Ali Koç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan genç Türk fizikçi Çernobil'de
    1. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    2. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    3. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    4. Siirt’te PKK’ya ait çok sayıda..
    5. Kayseri’de 1 ayda 266 kişiye..
    6. Sarıkamış’ta Kızılay’a kan bağışı..
    7. Kars yaylalarında "çeçil peyniri"..
    8. Süper Lig'de transfer bombası Radamel..
    9. Vali Demirtaş: "Trafik ihmale ve..
    10. FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay..
    11. İHA’nın sesini duyurduğu aile ev..
    12. Kahramanmaraş’ta zeytinlikte yangın
    13. ’Sarı fırtına’, sıfır otomobil..
    14. İŞKUR son dakika iş ilanları İŞKUR’dan..
    15. Altın Koza Film Festivali halkla daha..
    16. 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı, 6 milyar..
    17. "Her türlü rekabete hazırım"
    18. Trafikte sevindiren gelişme
    19. Milli güreşçinin hedefi dünya..
    20. Galatasaray aradığı forveti Belçika'da..
    21. HDP'li belediyeden skandal! Şehit..
    22. Doğayı kim katlediyor ?!!
    23. Bu durak başka durak
    24. Kaftancıoğlu’nun duruşması başladı!..
    25. ANALİZ - IKBY’de yeni hükümet ve..
    26. Paraşütçülerin gözdesi: Ali Dağı
    27. Umman'dan Erbil'deki saldırıya kınama
    28. Hindistan'ın ikinci Ay görevi..
    29. İstanbul’da radikal örgütlere..
    30. Diyarbakırlı besiciler kurbanlık..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!