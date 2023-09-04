Fenerbahçe'de transfer harekatı
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal orta saha transferine işaret ederken, aday isimler netleşti.
Fenerbahçe son oynandığı maçlarda gözle görülür eksiklik olarak görünen en önemli mevki “ön libero” olarak belirlendi.
Sarı-Lacivertliler özellikle geriden oyun kurarken 6 numara pozisyonundaki yetersizlikten dolayı atağa çıkmakta zorlanıyor.
Hedefte birkaç isim var
Avrupa’da transfer sezonunun sona ermesiyle takımına domine olan oyuncuları almak zorlaştı, Fenerbahçe ise ön liberoya kaliteli isim arıyor. Öne çıkan isimler arasında; Jorginho, Ndidi, Aliou Dieng, Guido Rodriguez, Fabricio Diaz, Piere-Emile Hobjberg, Tanguy Ndombele ve Aleksandr Chernikov.
Bu isimlerden birinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor, taraftar ise heyecanlı.
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