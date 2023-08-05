Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Sözleşmesi askıya alınabilir
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelen transferler sonrası yabancı kontenjanı problemini çözmek isteyen Fenerbahçe'de gözler Lincol Henrique'ye çevrildi.
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelen transferler sonrası yabancı kontenjanı problemini çözmek isteyen Fenerbahçe'de gözler Lincol Henrique'ye çevrildi.
Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemiyle karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu problemin üstesinden Lincoln Henrique ile gelebilir. Fenerbahçe, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.
Fenerbahçe 2022'nin yazında Lincoln Henrique'yi Santa Clara'dan 3.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezona iyi başlayan Brezilyalı oyuncu, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.
Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemini çözmek için, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 2063 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 8 asistle skora etki etmişti.
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