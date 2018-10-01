Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim Perşembe günü oynayacağı Spartak Trnava maçının hazırlıklarına başladı01 Ekim 2018 Pazartesi 22:13
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev yapan isimler yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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