Fenerbahçe’de sıra savunmada

LiGiN ilk 6 haftasında ortaya konulan futbol ve elde edilen skorlar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma hariç takımın omurgasını belirledi. Cumartesi akşamı Galatasaray derbisinde çok başarılı olan Emre Belözoğlu ve Luis Gustavo’lu orta sahayı netleştiren Yanal, kalede de bu formu devam ettikçe genç Altay Bayındır’ı da kesmeyecek. Tecrübeli teknik direktör ayrıca, ileri uçtaki Max Kruse ve Vedat Muriqi’yi de sabitlemiş durumda.

Kaleci Altay derbi sınavını geçti

ERSUN Yanal, şimdilik sadece stoper ve eksikler sebebiyle defans ile kanatlardaki kararlarını kesinleştirmedi. Yanal, ortaya koydukları performanslardan ötürü kendi asıl mevkileri haricinde oynamak durumunda kalan Jailson, Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci’ye özel olarak teşekkür etti.

Alanya maçında yediği hatalı gollerin ardından eleştiri oklarına hedef olan Altay da ilk derbisinde göz doldurdu. Lemina’nın iki kritik şutunda golü önleyen ve maçı önemli 3 kurtarışla tamamlayan Altay, teknik heyeti yanıltmadı. Maç sonu yardımcı antrenör Volkan Demirel ve kaleci Harun Tekin de Altay’ı tebrik etti.