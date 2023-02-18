Fenerbahçe'de Serdar Dursun için Sürpriz talip! Beklenmedik ayrılık olacak mı? Polonya Türkiye'nin kapısını çalabilir

Sarı-lacivertli takımın milli futbolcusu Serdar Dursun, bu sezon Jorge Jesus'un kadrosunda istediği süreyi alamadı. Yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtilen golcü futbolcuya Avrupa'dan talip çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Güney Kore’nin Jeonbuk kulübünden akademisine transfer ettiği 2003 doğumlu genç futbolcu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli ekibin 19 yaş altı takımında mücadele eden Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE 2 GAMBİYALI OYUNCUYLA ANLAŞTI

milliyetin aktardığı İtalyan gazeteci Alfredo Pedula'nın haberine göre; Sarı-lacivertli takım, gelecek vadeden iki Gambiyalı oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bu oyuncuların 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe ve forvet mevkisinde görev yapan Cherno Saho olduğu belirtilldi.

AVRUPA LİSTESİNE ALINMADI

Sezon başında Avrupa listesinde olmadığını gördüğünde hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden golcü oyuncu, “Geçen sezonun özellikle son kısmında çok iyi bir performansım vardı. Milli Takım ’da da bunu devam ettirdim. Çok moralliydim ve yeni sezondan da aslında çok iyi şeyler bekliyordum kendi adıma. Sadece geçen sezon değil, son 3 yılıma baktığımızda 70 gol attım. Asistlerle beraber 90 gole katkım var. 2014’ten bu yana 300’den fazla maça çıktım. İstikrarımı hep korudum. Doğal olarak hep sahada olmak isteyen, oynamak isteyen bir insanım. Tabi çok şans bulamadığım bir sürecin içerisine girdim. Avrupa listesinde olmamak özellikle beni çok üzmüştü. ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Serdar Dursun’u geçen sezon Darmstadt’tan bedelsiz olarak Transfer etmişti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü bu sezon 16 müsabakada forma şansı buldu. Serdar Dursun bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. 31 yaşındaki golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

Polonya Türkiye'nin kapısını çalabilir...

O TEKLİFTE BULUNULDU

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna yer verildi. İlerleyen süreçlerde Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtildi.