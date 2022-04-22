  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz
Spor

Fenerbahçe'de savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'den hamle geldi. Mesut'un menajeri Erkan Söğüt, sözleşmedeki kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu yönetime hatırlatıp, karardan geri dönmelerini talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:21:00 -
Fenerbahçe'de savaş şimdi başlıyor! Mesut Özil kadro dışı kalamaz

Fenerbahçe'de beklenmedik şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, haklarını kullanmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncunun durumunu görüştü.

Maddeyi hatırlattı

Başkan Ali Koç'un olmadığı görüşmede Mesut Özil'in menajeri taleplerini bildirdi. Sözcü'deki habere göre; Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp "Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı" restini çekti.

Dünyaca ünlü futbolcunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi. Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor. Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için "Kadro dışı bırakılamaz" maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

Bireysel çalışıyor

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Sosyal medyadan tek başına yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay