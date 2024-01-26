Fenerbahçe’de şaşırtan transfer! Büyük bomba: Türkiye Şampiyonu olmak için hamle geldi! Efsane isim geri döndü

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de bir büyük sürpriz gelişme daha yaşanırken efsane isim geri geliyor. İşte Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişmenin detayları…

Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper sorunu yaşayan Fenerbahçe'de Luan Peres'le de yolların ayrılması bekleniyor.

Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti ve eski yıldızını geri getirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe yönetiminin eski yıldızı Simon Kjaer için harekete geçtiği ve olumlu gelişmeler yaşandığı gündeme geldi.

Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic ile görüşen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro maaş talebi üzerine Milan'da oynayan eski futbolcusu Simon Kjaer'i gündemine aldı.

Sarı-lacivertli yönetimin Mart ayında 35 yaşına girecek futbolcuyu kısa süreliğine takıma katma düşüncesinde olduğu kaydedildi.

Kjaer için resmi teklif yapması bekleniyor. Bu arada Simon Kjaer'inde eski takımı Fenerbahçe’ye geri dönmeye sıcak baktığı kaydedilirken olası bir durumda resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde geleceği tahmin ediliyor.

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