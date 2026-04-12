Fenerbahçe’de şampiyonluk mücadelesi sürüyor: Kayseri zaferi bitti, Rize mesaisi başladı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, idman salonda yapılan yoğun core çalışmalarıyla başladı. Kayserispor müsabakasında altmış dakika ve üzeri süre alan oyuncuların yenilenme programı uyguladığı antrenmanda, diğer oyuncular sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle kondisyon depoladı. Şampiyonluk yolunda her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde, Tedesco’nun oyuncuların fiziksel yüklemesine özel önem verdiği gözlendi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kayserispor müsabakasında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların yenilenme yaptığı idmanda, diğer oyuncuların sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Pas antrenanıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez, bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek ve maçın hazırlıklarına 14 Nisan Salı günü yapılacak antrenmanla devam edecek.