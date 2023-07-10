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Spor Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Spor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Yeniakit Publisher
2023-07-10 21:22:00 -
Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Yeni sezon hazırlıklarınI Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de, kasığında zorlanma tespit edilen Joshua King sakatlık geçirdi.

Rusya'da yeni sezon hazırlıkların sürdüren Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu takımla çalışmaya başlarken, kasığında zorlanma tespit edilen Joshua King ise İstanbul'a gönderildi.

Fenerbahçe, 15 Temmuz'a kadar sürecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarına devam etti.

Rusya'da üçüncü gününü geçiren sarı-lacivertliler, turnuva kapsamında 12 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı hafif antrenmanın ardından akşam saatlerinde daha kapsamlı bir idmanla sürdürdü.

Petrovski Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları toplayarak kısa bir toplantı yaptı. Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular; pas, top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul'a gönderildi

Takımla birlikte kampa getirilen Norveçli oyuncu Joshua King ise kasığında zorlanma tespit edilmesi üzerine tedavisine başlanması için İstanbul'a gönderildi.
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Gazprom Arena'da dün yapılan Zenit maçında oyuna sonradan giren Diego Rossi ise dinlenmesi için otelde bırakıldı.

Futbolcular, serin havada antrenman yapmanın keyfini çıkardı. Bir bölümü basına açık olan idmanı, Rus basın mensupları da izledi.

Turnuva kapsamındaki ilk maçında dün normal süresi 0-0 biten ilk mücadelede Zenit'e penaltılarla 4-3 yenilen sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Çarşamba günü ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Sdyushor Smena Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.

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