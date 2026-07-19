Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! Sarı-lacivertli kulüp 5 yıldızın durumunu ilan etti!
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına dair taraftarları üzen resmi bir bilgilendirme metni yayımladı.
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic için açıklama yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan 5 oyuncunun sağlık durumuna dair resmi bir bilgilendirme metni yayımladı.
OYUNCULARIN SON DURUMU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların geri dönüş süreçleri ve tedavi programları hakkında şu detaylar paylaşıldı:
" Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.
Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.
Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.
Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.
Dominik Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."