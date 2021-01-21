Fenerbahçe'de sakatlık
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Tisserand, Sivasspor maçında sakatlandı.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Tisserand, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 5. dakikasında Tisserand, adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen Demokratik Kongolu futbolcunun yerine 8. dakikada Lemos oyuna dahil oldu.