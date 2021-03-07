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Spor Fenerbahçe’de Ozan Tufan şoku
Spor

Fenerbahçe’de Ozan Tufan şoku

Avrupa’nın ilgilendiği Fenerbahçe’nin yıldızı Ozan Tufan’ın son zamanlarda düşüşe geçtiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 12:48:00 -
Fenerbahçe’de Ozan Tufan şoku

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın düşüşü dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu özellikle son karşılaşmalarda yedek kulübesinde başlarken, ilk 11'de çıktığı son Antalyaspor maçında ise, ilk yarının sonunda oyundan alınmıştı.

Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan'ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ozan'ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi.

Teknik Direktör Erol Bulut'un Ozan'la görüşerek kendisini bir an önce toparlamasını istediği ifade edildi.

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