Fenerbahçe'de ortalık karıştı!

Fenerbahçe taraftarı, Rizespor beraberliği sonrası kaleci Ederson’a tepki gösterdi.

Son dakikalarda yenilen goller, derbi öncesi krizi derinleştirdi.

Kadıköy'de Ederson'a soğuk duş! Rizespor beraberliği sonrası sabrı taşan Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı kaleciyi ıslıklarla protesto etti.

OKLAR EDERSON’A DÖNDÜ: TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Sezonun en flaş transferlerinden biri olan Brezilyalı file bekçisi, Rizespor’un duraklama dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından taraftarların hedefi haline geldi. Maçın bitmesiyle birlikte sahayı terk etmeye hazırlanan Ederson, tribünlerin yoğun ıslık ve protestosuyla karşılaştı.

90+ GOLLERİ SABRI TAŞIRDI

Fenerbahçe taraftarının bu tepkisinin arkasında sadece bu maçtaki performans değil, sezon genelinde son dakikalarda kalede görülen gollerin yarattığı hayal kırıklığı yatıyor. Bu sezon iç sahada Kasımpaşa, Alanyaspor ve son olarak Rizespor karşısında 90+ dakikalarında kalesini kapatamayan ve toplamda 6 puan kaybına neden olan savunma kurgusunun faturası, bu kez kaleci Ederson’a kesildi.

MORAL BOZUKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Islıklanma sırasında oldukça moralsiz olduğu gözlenen tecrübeİi eldiven, herhangi bir reaksiyon vermeden doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Şampiyonluk yarışının en kritik virajında taraftarla yaşanan bu kopukluk, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi camiadaki huzursuzluğu bir kat daha artırdı.