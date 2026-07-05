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Spor Fenerbahçe’de milliler kontrolden geçti!
Spor

Fenerbahçe’de milliler kontrolden geçti!

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Fenerbahçe’de milliler kontrolden geçti!

Fenerbahçe’de A Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe’de Avusturya kampı öncesi milli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.  A Milli Futbol Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden; Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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