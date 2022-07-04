  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmeyen Mesut Özil, yaşanan son gelişmeler sonrası artık pes etti. Başkan Ali Koç tarafından kesinlikle kadroda düşünülmediğine ikna olan Mesut Özil, ayrılık için menajerine talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 15:10:00 -
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmeyen Mesut Özil, yaşanan son gelişmeler sonrası artık pes etti. Başkan Ali Koç tarafından kesinlikle kadroda düşünülmediğine ikna olan Mesut Özil, ayrılık için menajerine talimatı verdi.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil, her ne olursa olsun takımdan ayrılmayı düşünmüyordu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da şans vermeyeceğini açıkladığı Mesut konusunda yaşanan son gelişmeler bardağı taşırdı.

Her ne kadar kadro dışı kalsa da her platformda hem Mesut Özil hem de menajeri, Fenerbahçe ile olan sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ile görüşen Mesut Özil için işler hiç de istendiği gibi gitmedi. Başkan Koç'a takımdan ayrılmak istemediğini belirten Mesut, affedilmesi halinde elinden geleni yapacağını söylemişti. Ali Koç ise kararının kati olduğunu ve asla geri adım atılmayacağını yıldız oyuncuya iletmişti. Mesut, sözleşme feshi ve ayrılık için ikna edilmeye çalışıldı.

YENİ ADRESİ MLS OLABİLİR

Son olarak Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmayan ve lisansının yeni sezon öncesi çıkarılmama kararı alınması Mesut Özil için bardağı taşıran son damla oldu. İnadı kırılan 33 yaşındaki oyuncu, ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı. MLS'ten birçok talibi olan yıldızın menajerİnin söz konusu ekiplerle dirsek teması kurduğu öğrenildi. Fenerbahçe kapısı kapanan Mesut, yoluna ABD'de devam etmek istiyor.

İKİ HOCAYLA DA SORUN YAŞADI

Akşam'a göre; Fenerbahçe'ye 2021 Ocak'ta bedelsiz olarak transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli takımla 36 maça çıkarken, 8 gol 3 asistlik katkı sağladı. Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan Mesut, Ali Koç'un kararıyla kadro dışı bırakılmış ve o günden bu yana kadroya alınmamıştı. 

 

Ender Saraç ile Canan Karatay'ın önerdiği sağlıklı diyet: Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?
Ender Saraç ile Canan Karatay'ın önerdiği sağlıklı diyet: Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ender Saraç ile Canan Karatay'ın önerdiği sağlıklı diyet: Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?

Tuvalet ve banyo temizliği nasıl yapılır? Bilmeniz gereken püf noktalar, pratik bilgiler
Tuvalet ve banyo temizliği nasıl yapılır? Bilmeniz gereken püf noktalar, pratik bilgiler

Kadın - Aile

Tuvalet ve banyo temizliği nasıl yapılır? Bilmeniz gereken püf noktalar, pratik bilgiler

Cevizli elma tatlısı tarifi: Hazırlaması çok kolay
Cevizli elma tatlısı tarifi: Hazırlaması çok kolay

Kadın - Aile

Cevizli elma tatlısı tarifi: Hazırlaması çok kolay

Yenidoğan konjonktiviti: Bebeklerde ve çocuklarda konjonktivit nedir, belirtileri nelerdir?
Yenidoğan konjonktiviti: Bebeklerde ve çocuklarda konjonktivit nedir, belirtileri nelerdir?

Kadın - Aile

Yenidoğan konjonktiviti: Bebeklerde ve çocuklarda konjonktivit nedir, belirtileri nelerdir?

Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak
Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak

Dünya

Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak

Bandırma'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti
Bandırma'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

Yerel

Bandırma'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

En etkili leke giderici maskeler: Cilt lekeleri nasıl çıkar? Cilt beyazlatıcı ve leke giderici maske tarifleri
En etkili leke giderici maskeler: Cilt lekeleri nasıl çıkar? Cilt beyazlatıcı ve leke giderici maske tarifleri

Kadın - Aile

En etkili leke giderici maskeler: Cilt lekeleri nasıl çıkar? Cilt beyazlatıcı ve leke giderici maske tarifleri

Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?
Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir? Pratik bilgiler | Granit zemin nasıl temizlenir?
Mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir? Pratik bilgiler | Granit zemin nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir? Pratik bilgiler | Granit zemin nasıl temizlenir?

Anne ve babasını hastanelik etti! 2 saat boyunca baston ve balta sapıyla dövdü
Anne ve babasını hastanelik etti! 2 saat boyunca baston ve balta sapıyla dövdü

Yerel

Anne ve babasını hastanelik etti! 2 saat boyunca baston ve balta sapıyla dövdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23