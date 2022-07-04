Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmeyen Mesut Özil, yaşanan son gelişmeler sonrası artık pes etti. Başkan Ali Koç tarafından kesinlikle kadroda düşünülmediğine ikna olan Mesut Özil, ayrılık için menajerine talimatı verdi.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil, her ne olursa olsun takımdan ayrılmayı düşünmüyordu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da şans vermeyeceğini açıkladığı Mesut konusunda yaşanan son gelişmeler bardağı taşırdı.

Her ne kadar kadro dışı kalsa da her platformda hem Mesut Özil hem de menajeri, Fenerbahçe ile olan sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ile görüşen Mesut Özil için işler hiç de istendiği gibi gitmedi. Başkan Koç'a takımdan ayrılmak istemediğini belirten Mesut, affedilmesi halinde elinden geleni yapacağını söylemişti. Ali Koç ise kararının kati olduğunu ve asla geri adım atılmayacağını yıldız oyuncuya iletmişti. Mesut, sözleşme feshi ve ayrılık için ikna edilmeye çalışıldı.

YENİ ADRESİ MLS OLABİLİR

Son olarak Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmayan ve lisansının yeni sezon öncesi çıkarılmama kararı alınması Mesut Özil için bardağı taşıran son damla oldu. İnadı kırılan 33 yaşındaki oyuncu, ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı. MLS'ten birçok talibi olan yıldızın menajerİnin söz konusu ekiplerle dirsek teması kurduğu öğrenildi. Fenerbahçe kapısı kapanan Mesut, yoluna ABD'de devam etmek istiyor.

İKİ HOCAYLA DA SORUN YAŞADI

Akşam'a göre; Fenerbahçe'ye 2021 Ocak'ta bedelsiz olarak transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli takımla 36 maça çıkarken, 8 gol 3 asistlik katkı sağladı. Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan Mesut, Ali Koç'un kararıyla kadro dışı bırakılmış ve o günden bu yana kadroya alınmamıştı.