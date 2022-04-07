Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e af kararı kesin olarak çıkmıyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut için devreye girmekten yorulan Başkan Ali Koç, kalemi bizzat kendisi kırdı. Koç Mesut için "Affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.