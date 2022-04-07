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Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e af kararı kesin olarak çıkmıyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut için devreye girmekten yorulan Başkan Ali Koç, kalemi bizzat kendisi kırdı. Koç Mesut için "Affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 12:11:00 -
Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mesut Özil'in hikayesi bitiyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut Özil'in biletini bizzat Başkan Ali Koç kesti.

İdare etmekten yoruldu

Mesut Özil'in hocalarla olan probleminde sürekli devreye giren Başkan Ali Koç, artık pes etti. Koç, hocaların beklenilen seviyeye ulaşmayan Mesut'un oynamak için çıkardığı huzursuzluğun da bilincinde.

"Bu iş çocuk oyuncağı değil"

Fenerbahçeli üyelerle iftar yemeğinde buluşan Başkan Koç Mesut konusu için "Affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.

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