Fenerbahçe'de Mesut Özil affedilecek mi?

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdaki geleceği merak konusu olan Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçının ardından teknik ekibin raporu doğrultusunda Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in affedilip edilmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" cevabını vermişti.

Sarı-lacivertli kulübün kadro dışı kararı sonrası Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Erkut Söğüt, "Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil'le ilgili Hull City iddiaları ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı, Ada basınının bu iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Mesut Özil'le ilgili tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken flaş bir son dakika iddiası ortaya atıldı.

Menajeri İstanbul'a geliyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mesut Özil'in Menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için 18 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Yapılacak toplantıda tecrübeli yıldızın sarı lacivertli kulübteki geleceği hakkında kararlar alınması bekleniyor.

2 yıl daha sözleşmesi var

2020-2021 sezonunun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in sözleşmesi 2024'te sona erecek. 33 yaşındaki 10 numara sarı-lacivertlilerde 37 maçta oynadı bu süreçte 9 gol ve 3 asist üretti.