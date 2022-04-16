Fenerbahçe'de Löw krizi aşılamıyor! İstediği rakam şok etti

Teknik direktör arayışlarına devam eden ve Joachim Löw ile Jorge Jesus isimleri üzerinde duran Fenerbahçe'de Löw'ün takım oluşturmak için istediği bütçe dudak uçuklattı.

Yeni sezonda hem tecrübeli hem de kariyerli bir teknik direktörü göreve getirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör çalışmaları sürerken mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı da dikkat çekiyor. Takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 12 haftalık döneme bakıldığında Fenerbahçe'yi lig lideri konumuna getirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli takımın başında 46 maça çıkan Kartal, 101 puan toplamayı başardı ve 2.2'lik puan ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıyla uzun zamandır konuşulduğu gibi Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Son dönemde çıkan haberlerde Löw ihtimalinin azaldığından, Jorge Jesus ihtimalinin ise giderek arttığından bahsedilirken, Löw konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

30 milyon euro

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Fenerbahçe'nin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

UEFA ile yapılan görüşme...

Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı. Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı. FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.