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Spor Fenerbahçe'de Lille mesaisi
Spor

Fenerbahçe'de Lille mesaisi

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:23:00 -
Fenerbahçe'de Lille mesaisi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pasla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lille maçının hazırlıklarına devam edecek.

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