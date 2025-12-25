Fenerbahçe’de koltuk alarmı! Saran tutuklanırsa yerine geçecek isim belli oldu
Fenerbahçe’de gece yarısı hareketliliği… Başkan Sadettin Saran’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, sarı-lacivertli yönetim kurulu acil toplantıya geçti.
Kulüp binasında yapılan toplantıda, olası bir tutuklama ihtimali de masaya yatırıldı. Alınan karara göre, Saran’ın tutuklanması durumunda Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, başkanlık görevini geçici olarak devralacak.
Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sürece dair önemli mesajlar verdi:
“Görevimizin başındayız. Transfer çalışmaları dahil her şey planlı şekilde devam ediyor. Yarın sabah 09.00’da Çağlayan’da olacağız. Başkanımızın talimatı net: Sakin kalın, süreci takip edin. Avukatlarımızla koordinasyon halindeyiz. Çağlayan’dan mutlu döneceğiz.”
Fenerbahçe cephesinde tüm gözler şimdi yarın yapılacak hukuki sürece çevrilmiş durumda. Yönetim, olası senaryolar için hazırlıklarını tamamladı.