Fenerbahçe'de Koç'un teknik direktör kararsızlığı sürüyor!

Yeni sezona yeni teknik adamla başlamak isteyen sarı-lacivertliler, Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüşmelere başladı.

En son 2014 yılında şampiyon olan Fenerbahçe'de, kupa hasreti devam ediyor. Ali Koç döneminde şampiyonluk yaşayamayan sarı-lacivertliler, yeni sezona yeni hocayla başlamak istiyor.

Uzun bir dönem Löw’le görüşen Başkan Ali Koç bir türlü resmi adımları atamadı. Alman çalıştırıcının ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı. Löw’ün de Fenerbahçe’den yüklü miktarda para istemesi transfer sürecinin yavaşlamasına neden oldu.

Jorge Jesus adı ön plana çıktı

Fenerbahçe’de bu gelişmeler ışığında Jorge Jesus adı öne çıktı.

Hatta Portekiz’de yapılacak görüşmeler için de adımlar atıldı, temaslar yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcının Benfica’dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa’da kalmak istediği ve 2022-23 sezonuyla sahalara döneceği biliniyor.

Görüşmeler sıklaştırıldı

Milliyet’in haberine göre; Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Selahattin Baki, yeni teknik direktör konusunda ibreyi 67 yaşındaki Jorge Jesus’a çevirerek görüşmeleri sıklaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus’un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz’de büyük ilgi topladı. Jesus’un ‘Yeni bir hedef için tekrar toplandık’ mesajı da öne çıkarıldı.

67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe’nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.

İsmail Kartal’ın müthiş performansı

Ancak bir yandan da İsmail Kartal’ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarı-lacivertli takımın Kartal ile ligde son 10 maçın 9’unu kazanıp 1 beraberlik alması, taraftarın sevgisini kazanmaya yetti.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDEKİ HOCALARA BİR GÖZ ATALIM:

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasıyla başkan Ali Koç döneminde görev yapan ve ayrılan teknik direktör sayısı 9'a yükseldi. İşte o isimler...

PHILLIP COCU

2018-2019 sezonu / 15 maç

ERWIN KOEMAN

2018-2019 sezonu / 9 maç

ERSUN YANAL

2018-2019 2019-2020 sezonları / 54 maç

ZEKİ MURAT GÖLE

2019-2020 sezonu / 2 maç

TAHİR KARAPINAR

2019-2020 sezonu / 9 maç

EROL BULUT

2020-2021 sezonu / 34 maç

EMRE BELÖZOĞLU

2020/2021 sezonu 10 maç

VITOR PEREIRA

2021-2022 sezonu / 25 maç

İSMAİL KARTAL

2021-2022 sezonu/13 maç